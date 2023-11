O Bragantino não desarma na luta pelo título.



Depois da vitória do Palmeiras, o conjunto orientado por Pedro Caixinha respondeu com uma vitória frente ao Corinthians (1-0).



Helinho, com um golaço de fora da área, decidiu o encontro (29m). Assim, o Bragantino continua assim na luta pelo título: tem 58 pontos e está a um de Palmeiras e Botafogo. O clube de Bragança Paulista tem menos um jogo que o Fogão, líder da prova, e menos dois que o Verdão.



Nos outros jogos, o Flamengo bateu fora de portas o Fortaleza por 2-0 enquanto o Internacional foi ganhar a casa do Cruzeiro (2-1).



Os melhores momentos do Bragantino-Corinthians: