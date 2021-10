O encontro entre o Botafogo e o CRB, para a segunda liga brasileira, na noite de sexta-feira, ficou marcado por um lance duríssimo que motivou um cartão vermelho ao jogador da equipa visitante.

Aos 31 minutos de jogo, Caetano travou Rafael Navarro ao acertar em cheio com a chuteira na cara do jogador do Botafogo. O resultado? Expulsão com cartão vermelho direito para Caetano.

Apesar do susto, Navarro continuou em campo e ainda fez a assistência para o primeiro de dois golos da vitória do Botafogo, por 2-0.

Horas mais tarde, Navarro recorreu às redes sociais para dar conta de que está bem.

«Passo para agradecer as mensagens e dizer que está tudo bem», afirmou.