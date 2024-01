O Santa Cruz atravessa uma grave crise financeira e até nem tem divisão para competir em 2024, mas um clube que tem o amor de uma legião de adeptos está longe de deixar de existir.

A massa adepta do emblema de Recife mobilizou-se e pediu ao clube para limpar o estádio. Este domingo, vários adeptos juntaram-se no Arrudão, que não é utilizado há 175 dias e realizaram trabalhos de manutenção, como a limpeza de ervas à volta do relvado.

Ora veja: