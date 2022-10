Vítor Pereira falhou, na última madrugada, a oportunidade de conquistar o primeiro título no Brasil. O Corinthians foi derrotado pelo Flamengo na Taça do Brasil, nos penáltis (6-5), após igualdade a uma bola no fim dos 90 minutos, em jogo da segunda mão da final.

Depois do empate a zero na Neo Química Arena, em São Paulo, há uma semana, Pedro adiantou os homens do Maracanã logo aos sete minutos. Após dois golos anulados ao Mengão, foi já aos 82 que o suplente Giuliano fixou a igualdade, que obrigou aos pontapés da marca de penáltis, uma vez que a competição não contempla prolongamento nesta fase.

Filipe Luís ainda falhou o primeiro penálti doo Flamengo, mas Fagner e Mateus Vital, ambos do Corinthians, também não conseguir cobrar com sucesso. Rodinei bateu o penálti decisivo.

O Mengão repetiu os sucessos de 1990, 2006 e 2013.

Veja o resumo da partida: