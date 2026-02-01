O Corinthians venceu a Supertaça do Brasil, este domingo, ao derrotar o Flamengo por 2-0, no Mané Garrincha, em Brasília.

Num duelo que opôs o campeão brasileiro ao vencedor da Taça do Brasil de 2025, a equipa de Dorival Júnior colocou-se na frente, aos 26 minutos, pelo reforço Gabriel Paulista.

Depois, aconteceu uma coisa que não se vê todos os dias: um insólito a envolver o VAR. No último minuto de descontos, Jorge Carrascal atingiu Breno Bidon com uma cotovelada no rosto, mas o árbitro apitou para intervalo e mandou toda a gente para o balneário. Ora, já depois do tempo de descanso, com as equipas em campo e prontas para a segunda parte, o árbitro foi ao monitor do VAR ver o lance o expulsou o atacante colombiano.

Com menos um, o conjunto de Felipe Luís, que já estava a fazer um jogo bem abaixo do esperado, teve ainda mais dificuldades e nem a estreia de Lucas Paquetá ajudou. O ex-West Ham teve um falhanço incrível aos 90+4m, que poderia dar o empate.

Já ao sétimo minuto de descontos, Kaio César (ex-Vitória de Guimarães), assistiu Yuri Alberto para um belo golo. O avançado do Corinthians correu vários metros, fez um chapéu sobre Agustín Rossi e finalizou de cabeça para selar as contas do jogo.