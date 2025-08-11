O Cruzeiro, de Leonardo Jardim, teve a vitória no bolso diante do Santos, mas permitiu a reviravolta na segunda parte e perdeu por 2-1 no jogo deste domingo, relativo à 19.ª jornada do Brasileirão.

No Mineirão, a equipa do treinador português dominou por completo a primeira parte e dispôs de várias oportunidades de golo. No entanto, a Raposa só inaugurou o marcador à beira do intervalo, com um cabeceamento certeiro de Fabrício Bruno (43m), na sequência de um canto.

O Santos veio para o segundo tempo com outra postura e chegou ao empate aos 62 minutos. Guilherme apareceu completamente solto ao segundo poste e encostou após o cruzamento de Gustavo Caballero, que tinha entrado após o intervalo.

Jardim ainda festejou dois minutos depois, mas o golo de Kaio Jorge foi anulado por falta de Matheus Pereira no início do lance.

O Santos viria a garantir o triunfo a um minuto dos 90, com os papéis a inverterem-se e Guilherme a assistir Caballero para selar a reviravolta.

A equipa de Neymar - que ficou em branco - soma o segundo triunfo consecutivo e salta para o 14.º lugar, com 21 pontos. Já o Cruzeiro, que é segundo classificado, falha a colagem ao Flamengo, o líder, que tem uma vantagem de três pontos (40 contra 37).