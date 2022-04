Andrés D'Alessandro disputou, na noite do domingo anterior, o último jogo da carreira. O estádio Beira-Rio acolheu o último jogo do percurso futebolístico do internacional argentino.



O jogador de 41 anos foi titular na equipa do Internacional, emblema que representou durante 13 épocas, e marcou o golo que deu início ao triunfo contra o Fortaleza (2-1), da segunda jornada do Brasileirão.



O talentoso jogador, ídolo do Colorado, foi substituído aos 72 minutos e não conteve as lágirmas. D'Alessandro cumprimentou colegas, adversários e árbitros antes de sair debaixo de aplausos.



D'Alessandro, de 41 anos, representou clubes como River Plate, Wolfsburgo, Portsmouth, Saragoça, San Lorenzo e Nacional, além do Internacional. Fez parte da geração argentina que conquistou o ouro em Atenas 2004 e venceu um Mundial de sub-20 em 2001.