O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, venceu na visita ao Corinthians na noite de domingo, por 1-0, em jogo a contar para a sétima jornada do Campeonato Paulista.

Foi um jogo cheio de diversas incidências e que qualificou o «Verdão» para os quartos de final, numa noite em que Abel foi expulso.

Na primeira parte, aos 38 minutos, o Corinthians teve uma excelente ocasião para marcar, mas Memphis Depay escorregou na marcação de um penálti e atirou para fora. Antes do lance, porém, foi possível ver Andreas Pereira a cavar a marca do penálti, no lance que marcou a primeira parte do jogo.

Na segunda parte, o Palmeiras chegou à vitória com um contra-ataque concretizado por Flaco López, aos 84 minutos. Nos festejos do golo houve confusão, já que Flaco López chutou a bandeirola de canto com o símbolo do Corinthians, gesto que revoltou jogadores e adeptos da equipa da casa. A confusão passou pela revisão do VAR, mas apenas houve um cartão amarelo mostrado ao autor do golo, pela forma como comemorou.

Penálti, expulsão e golo - o resumo do jogo:

Pouco antes do golo, Abel foi expulso, aos 80 minutos, pelo árbitro Raphael Claus, por protestos de faltas não assinaladas para o Palmeiras.

Com a vitória, o Palmeiras soma 15 pontos e está no segundo lugar, tendo assegurado uma vaga nos quartos de final. O Corinthians é quinto classificado, com 11 pontos, ainda sem apuramento garantido.