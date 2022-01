Endrick é, por estes dias, a nova coqueluche do futebol brasileiro. Na final da Copinha, que o Palmeiras venceu, o prodígio de 15 anos voltou a provar que é bastante difícil travá-lo.



O lance do início do segundo tempo é, de resto, sintomático. Endrick arrancou ainda no seu meio-campo e desatou em drible na direção da baliza adversária. Só em falta (e à segunda) é que foi possível travar o jovem atacante.



O jogo terminou com a goleada do Verdão por 4-0 frente ao Santos.



Ora veja: