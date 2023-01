Não é dia de jogo, mas mais parecia.

A Arena do Grémio engalanou-se para receber Luis Suárez, apresentado esta quarta-feira oficialmente como novo jogador do emblema de Porto Alegre.

Milhares de adeptos preencheram as bancadas do recinto para verem o internacional uruguaio pela primeira vez com as cores do clube. Suárez surgiu no relvado acompanhado da família e foi recebido em êxtase.

«Nos últimos dias recebi um carinho incrível. Estou muito agradecido. Prometo que vou jogar futebol, fazer golos e tentar ganhar títulos para que o Grémio volte ao lugar onde deve estar», disse o avançado, citado pelo Globoesporte.

Ora veja: