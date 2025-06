Anderson Talisca tem outros talentos além do futebol. O jogador do Fenerbahçe lançou há três semanas o seu primeiro álbum de música, do género trap, do álbum 'Notas'. Tem o nome artístico de Spark.

Agora, o jogador anunciou uma digressão no Brasil durante as férias, durante este mês. Talisca vai dar espetáculos no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Goiás, algumas das maiores cidades do país.

Talisca conta com a colaboração de alguns artistas no seu álbum. Luccas Carlos, BIN e JayA Luuck são alguns dos nomes.

Talisca joga sob orientação de José Mourinho no Fenerbahçe depois de janeiro, marcando 12 golos em 23 jogos. Antes disso, era uma das estrelas do Al Nassr de Cristiano Ronaldo e Otávio. Jogou ainda no Benfica entre 2014 e 2016.