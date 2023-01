O Botafogo somou a segunda vitória seguida no campeonato Carioca ao vencer o Madureira por 2-0, numa partida da quarta jornada.



A equipa orientada por Luís Castro desbloqueou a partida com um golo de Gabriel, aos 56 minutos. Nos minutos finais, o ex-Boavista Gustavo Sauer confirmou o triunfo do emblema da Estrela Solitária.



Com esta vitória, o Botafogo ascendeu ao quinto lugar do Carioca e está a cinco pontos do líder Flamengo.



Veja os melhores momentos da partida: