O Brasil ficou a saber esta segunda-feira os 26 eleitos de Tite, que vão representar a seleção canarinha no Mundial2022, no Qatar.

Alex Telles, um dos nove jogadores que passaram pelo futebol português, chorou ao saber que tinha sido convocado para disputar o Campeonato do Mundo pelo escrete.

Num vídeo publicado pela esposa do ex-jogador do FC Porto, ambos emocionaram-se quando o selecionador brasileiro disse o nome do jogador do Manchester United, emprestado esta temporada ao Sevilha.

Veja o vídeo do momento: