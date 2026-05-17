O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, empatou a um golo na receção ao Cruzeiro, treinado por Artur Jorge, no duelo da jornada 16 do Brasileirão, na noite de sábado.

Keny Arroyo, com um bom remate de fora da área, de pé esquerdo, deu vantagem ao Cruzeiro, aos 11 minutos. Porém, o Palmeiras conseguiu o empate com um golaço de Felipe Anderson, ex-FC Porto, ao minuto 20 de jogo.

O resultado não mais se alterou e o Palmeiras somou o terceiro empate consecutivo no Brasileirão. Continua líder, agora com 35 pontos, mas à mercê do Flamengo, treinado por Leonardo Jardim, que é segundo classificado, com 30 pontos, mas tem dois jogos a menos, sendo que a próxima jornada, a penúltima antes da paragem de quase dois meses por causa do Mundial 2026, tem um Flamengo-Palmeiras. Já o Cruzeiro é 12.º classificado, com 20 pontos, os mesmos do 10.º (Coritiba) e do 11.º (Bragantino).

Já o Vasco, com o português Nuno Moreira a titular (jogou 63 minutos), perdeu por 4-1 na visita ao Internacional. O São Paulo, com Cédric Soares a entrar já em tempo de compensação, perdeu por 2-1 na visita ao Fluminense. O Atlético Mineiro recebeu e venceu o Mirassol por 3-1.

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