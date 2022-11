Foi um domingo para esquecer para o Sport Recife. A equipa brasileira, que partiu para a 38.ª e última jornada da Série B a precisar de vencer para ter hipóteses (ainda que reduzidas) de subir ao Brasileirão, acabou com um empate na visita ao Vila Nova (0-0) e ainda com seis (!) expulsões.

Na segunda parte, com o nulo a persistir, a vida complicou-se ainda mais para os visitantes com a expulsão com vermelho direto a Fabinho, ao minuto 60, após falta dura sobre um adversário.

Aos 79 minutos, Ronaldo Henrique foi expulso também com vermelho direto após uma falta sobre um adversário e o descalabro deu-se na sequência desse lance, com Denner, já amarelado, a ser expulso por protestos, deixando a equipa reduzida a oito. Também Gustavo, que estava no banco de suplentes, foi expulso imediatamente a seguir, por protestos.

Já perto do minuto 90, Vagner Love e Luciano Juba, que foram titulares e já tinham sido substituídos, foram expulsos já no banco de suplentes.

A precisar de golear e que Bahia perdesse, o Sport acabou por não ganhar, como por ver o Bahia vencer e festejar a subida, alcançada também pelo Vasco da Gama no mesmo dia.