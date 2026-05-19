A família de João Pedro, do Chelsea, ficou destroçada com a ausência do avançado na convocatória de Carlo Ancelotti para o Mundial 2026. O entorno do futebolista natural de Ribeirão Preto, em São Paulo, transmitiu em direto na internet a reação que esperavam ser positiva.

Desde os mais velhos aos mais novos, todos vestiram-se com camisolas da Seleção brasileira ou de clubes onde o avançado passou - Watford, Brighton ou Chelsea, onde marcou 15 golos na Premier League esta temporada. Porém, a convocatória não chegou.

Carlo Ancelotti assegurou que a comitiva da seleção está «triste» pela ausência do avançado, quando questionado sobre a razão que o levou a preferir Neymar. O próprio jogador reagiu nas redes sociais com tristeza: