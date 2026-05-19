Internacional
Há 1h e 17min
VÍDEO: família de João Pedro juntou-se para ver convocatória... mas não foi chamado
Avançado do Chelsea marcou 15 golos na Premier League mas vai ver o Mundial em casa
DS
Avançado do Chelsea marcou 15 golos na Premier League mas vai ver o Mundial em casa
DS
A família de João Pedro, do Chelsea, ficou destroçada com a ausência do avançado na convocatória de Carlo Ancelotti para o Mundial 2026. O entorno do futebolista natural de Ribeirão Preto, em São Paulo, transmitiu em direto na internet a reação que esperavam ser positiva.
Desde os mais velhos aos mais novos, todos vestiram-se com camisolas da Seleção brasileira ou de clubes onde o avançado passou - Watford, Brighton ou Chelsea, onde marcou 15 golos na Premier League esta temporada. Porém, a convocatória não chegou.
Carlo Ancelotti assegurou que a comitiva da seleção está «triste» pela ausência do avançado, quando questionado sobre a razão que o levou a preferir Neymar. O próprio jogador reagiu nas redes sociais com tristeza:
«Procurei dar o meu melhor o tempo todo. Infelizmente, não foi possível realizar esse sonho de defender meu país num Mundial, mas sigo tranquilo e focado, como sempre procuro estar. Alegrias e frustrações fazem parte do futebol. A partir de agora, desejo boa sorte para todos que estão lá e serei mais um adepto para trazerem o hexa para casa», escreveu.
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