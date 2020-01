O Flamengo começou esta segunda-feira a pré-temporada 2020. Os jogadores do plantel principal regressaram ao trabalho no Ninho do Urubu após as férias que se seguiram à participação no Mundial de Clubes.

Jorge Jesus teve primeiro uma conversa com os jogadores, que fizeram depois trabalho de relvado e no ginásio.

Mas o técnico já tinha começado a trabalhar na semana passada com os reforços Pedro Rocha, Gustavo Henrique, Michael, Thiago Maia e Pedro, aos quais agora se junta o resto do plantel.

Quem não integrou a sessão foi Gabigol, que terminou o empréstimo do Inter de Milão com o Flamengo em dezembro. Os responsáveis rubro-negros estão agora a negociar a contratação do avançado.

Veja algumas imagens do regresso do Flamengo ao trabalho: