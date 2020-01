Pedro foi confirmado como reforço do Flamengo, anunciou a equipa de Jesus através de um vídeo nas redes sociais.

O avançado brasileiro, de 22 anos e que chega por empréstimo da Fiorentina, até 31 de dezembro de 2020, iniciou a carreira de futebolista no clube carioca, antes de se ter mudado para o rival Fluminense.

Contratado pela formação viola no início desta temporada, o ponta de lança não tem sido feliz em Itália, com apenas quatro jogos realizados, regressando agora ao Rio de Janeiro, onde vai integrar o plantel de elite do rubro-negro.