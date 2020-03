Jesus livrou-se de um susto, mas acabou por vencer o Clássico frente ao Botafogo (3-0) no Maracanã, do campeonato Carioca.



O Fogão foi melhor que o Flamengo na primeira parte e chegou mesmo a colocar-se na frente no último suspiro da primeira parte, já depois de ter enviado uma bola à trave da baliza de Diego Alves. Contudo, o golo de Pedro Raul foi invalidado após recurso ao VAR.



A segunda parte foi totalmente diferente e o Mengão triunfou de forma confortável. Everton Ribeiro marcou pelo segundo jogo consecutivo, após um mau alívio do guarda-redes contrário, e desbloqueou o encontro (58m).



Não é jogo no Maracanã se não há golo do Gabigol. O internacional brasileiro entrou na área, rematou, viu a bola desviar num adversário e entrar na baliza à guarda de Gatito Fernández. Jesus respirou fundo.



O guarda-redes paraguaio cometeu, logo de seguida, um erro tremendo. Demorou a despachar a bola e acabou por derrubar Everton Ribeiro dentro da área. Porém, Gabigol acertou na trave, desperdiçando o penálti.



Gabriel redimiu-se mais tarde ao isolar Michael que fez o 3-0 final.



O Flamengo é líder isolado do grupo A do Carioca com seis pontos em dois jogos



O resumo do jogo: