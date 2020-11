O Flamengo somou este domingo o terceiro jogo seguido sem ganhar no Brasileirão (e a segunda derrota consecutiva), ao ser (mais uma vez) goleado por 4-0 no terreno do Atlético de Mineiro, rival na luta pelo título.

Para a equipa de Jorge Sampaoli marcaram Eduardo Sasha, aos 4 e 59 minutos, Keno, aos 8m, e Zaracho, aos 82m.

Com este resultado, as duas equipas seguem empatadas no segundo posto com os mesmos 35 pontos, mas o Atlético de Mineiro tem menos um jogo. O Internacional é líder com 36 pontos, mas também mais um jogo do que o galo.