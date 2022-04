Ao quarto jogo, Paulo Sousa sofreu a primeira derrota no Brasileirão. O Flamengo perdeu na visita a Curitiba frente ao Athletico Paranaense por 1-0.



O único golo do encontro foi anotado por Terans, de penálti, aos 32 minutos. Esta foi, de resto, a primeira vitória do conjunto de Curitiba na prova.



O golo que resolveu a partida: