Gabriel Barbosa, jogador do Flamengo, foi apanhado pela polícia num casino clandestino.

O avançado estava entre as duas centenas de pessoas que foram encontradas no local, e teve mesmo de ir à esquadra prestar declarações.

«Tivemos a informação, através de uma task-force montada pelo governo do estado, com a Polícia Civil, Polícia Militar, Procon, Corpo de Bombeiros, vigilância sanitária e outros órgãos, como a Guarda Civil Metropolitana, de que no lugar haveria uma festa clandestina com aglomeração, que é o que combatemos. Ao chegarmos ao local, para a nossa surpresa, não se tratava de uma festa clandestina, e sim de um casino clandestino. Na verdade bastante grande. Com diversas pessoas aglomeradas, e exposição ao contágio novamente», explicou Eduardo Brotero, delegado policial, citado pelo Globoesportes.

Gabigol está a gozar os últimos dias de férias, depois da conquista do título brasileiro. O plantel principal do Flamengo vai regressar ao trabalho na próxima segunda-feira.

O antigo avançado do Benfica pode ficar agora sob alçada disciplinar do clube, mas para já enfrenta as autoridades por ter violado as regras do confinamento e por ter sido apanhado a jogar num casino clandestino.

