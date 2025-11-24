Desiludido com o facto de o Goiás ter falhado a subida ao Brasileirão pelo segundo ano consecutivo, um adepto decidiu queimar a sua coleção de camisolas do clube.

«Muito obrigado Goiás Esporte Clube pelo que vocês fizeram com um meu time», desabafa Jean Hernani no vídeo que decidiu publicar nas redes sociais. «Para mim, acabou o Goiás», chegou mesmo a dizer.

O Goiás perdeu a possibilidade de regressar à Série A, de onde caiu em 2023, na sequência da derrota frente ao Remo (3-1), na última jornada da Série B brasileira de futebol.

Pelo segundo ano consecutivo, o Esmeraldino, como também é conhecido, terminou o segundo escalão brasileiro na sexta posição a apenas um ponto de distância da última equipa promovida ao Brasileirão, que em 2025 foi precisamente o Remo.