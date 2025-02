Hulk voltou a brilhar e foi decisivo na vitória do Atlético Mineiro sobre o Tombense por 2-0, na primeira mão das meias-finais do Campeonato Mineiro.

O avançado de 38 anos abriu o placar aos 58 minutos, convertendo uma grande penalidade. Sete minutos depois, aos 65 minutos, ampliou a vantagem com um golaço de livre direto. Com um remate potente de pé esquerdo, o ex- FC Porto entrou para a história do futebol brasileiro.

Os dois tentos certeiros na partida, permitiram a Hulk chegar à marca dos 439 golos na carreira, igualando a marca do compatriota Neymar, que alinha no Santos.

Veja o golaço de Hulk: