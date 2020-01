O Avaí empatou sem golos na visita ao terreno da Chapecoense, no arranque do Campeonato Catarinense.



Após uma entrada melhor dos visitados, o conjunto orientado por Inácio teve um golo anulado na primeira parte.



O nulo não foi desfeito e o Avaí segue no terceiro posto, embora a jornada ainda não esteja concluída.



O resumo do jogo: