O Cruzeiro, de Leonardo Jardim, falhou o apuramento para a final da Taça do Brasil numa eliminatória com o Corinthians que só ficou resolvida no desempate por grandes penalidades. O ex-Benfica, Gabigol, desperdiçou o penálti que poderia ter garantido o apuramento da Raposa.

Depois de ter perdido o jogo da primeira mão por 1-0, o Cruzeiro foi capaz de virar a eliminatória em plena Neo Química Arena, em São Paulo, graças ao bis de Keny Arroyo, que entrou aos 31 minutos, para o lugar do lesionado Sinisterra, e marcou aos 40 e aos 50 minutos.

Na resposta, Matheus Bidu repôs a igualdade na meia-final, que perdurou até ao apito final, pese embora o pressing final do Timão, que acertou por duas vezes nos ferros da baliza do Cruzeiro.

No desempate por grandes penalidades, o Corinthians foi o primeiro a falhar, por Yuri Alberto. Os jogadores das duas equipas converteram os penáltis seguintes, até que Gabigol viu Hugo Souza (ex-Desp. Chaves) parar a quinta tentativa do Cruzeiro, que podia ter valido o apuramento para a final.

Gustavo Henrique converteu o penálti seguinte, viu Wallace tornar a falhar pela Raposa, antes de Breno Bidon selar o triunfo do Timão, que volta à decisão da Taça do Brasil sete anos depois.

Na próxima madrugada, Vasco da Gama e Fluminense decidem o restante finalista. O Vasco, onde atua o português Nuno Moreira, venceu na primeira mão por 2-1.