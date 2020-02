Depois do técnico Maurício Souza ter assumido os primeiros jogos do Flamengo no campeonato carioca com jogadores jovens da formação, o português Jorge Jesus voltou ao banco dos rubro-negros e venceu com reviravolta o Resende, por 3-1, esta madrugada, um mês e meio após a última orientação da equipa, no Mundial de Clubes.

Após ter entrado ao minuto 40 da primeira parte, Alef Manga, que teve uma passagem em Portugal, pela UD Oliveirense, na primeira parte da época passada, deu vantagem ao Resende na segunda parte, aos 65 minutos. Os festejos foram de tal forma efusivos que o jogador, ao saltar o placard publicitário, caiu no meio dos colegas.

Contudo, o Flamengo conseguiu dar a volta com três golos em 14 minutos. O reforço Pedro, a passe de Filipe Luís na área, fez o 1-1 no marcador aos 73 minutos. Volvidos outros dez, Gabigol deu a volta ao marcador, com um cabeceamento após cruzamento de Bruno Henrique.

LEIA MAIS: todas as notícias do futebol internacional

Depois de marcar, Pedro, que tinha entrado segundos antes do 1-0, conseguiu ainda fazer uma assistência, para o 1-3 final apontado por Bruno Henrique, ao minuto 87.

Com este triunfo, o Flamengo chega aos dez pontos no grupo A da Taça Guanabara, do estadual carioca, ao fim de cinco jogos disputados. No sábado, a equipa de Jorge Jesus defronta o Madureira, no Maracanã, só dependendo de si para atingir as meias-finais.

Os golos da vitória do Flamengo: