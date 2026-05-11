O Flamengo venceu por 1-0 na visita ao Grémio, na noite de domingo (já madrugada de segunda-feira em Portugal), num duelo de treinadores portugueses em que Leonardo Jardim levou a melhor ante Luís Castro.

No jogo da jornada 15 do Brasileirão, um golo de Jorge Carrascal, aos 68 minutos, após assistência de Emerson Royal, numa bela jogada coletiva, valeu os três pontos ao Flamengo. O atual campeão passa a somar 30 pontos no segundo lugar, aproximando-se do Palmeiras, líder com 34, que pouco antes empatou.

Nos outros duelos do final da noite e da jornada, Cédric Soares foi titular na derrota do São Paulo por 3-2 na visita ao Corinthians, que venceu com golos de Raniele (18m), Matheuzinho (52m) e Breno Bidon (57m), com o São Paulo a marcar por Luciano (41m) e num autogolo de Matheuzinho (89m).

O Vasco, com Nuno Moreira como suplente utilizado, venceu por 1-0 na receção ao Athletico Paranaense, com um golo de Thiago Mendes (37m).

Já o Santos venceu por 2-0 ao Bragantino, com Neymar a abrir o marcador (45+4m) e Adonis Frias a fechá-lo (75m).

O Mirassol-Chapecoense terminou empatado a um golo, com Eduardo a adiantar a equipa da casa (71m) e João Victor a fazer autogolo para a igualdade (83m).

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