O Flamengo aproveitou as curtas férias após a final do Mundial de Clubes para renovar a casa, ou seja, o Ninho do Urubu e colocar nas paredes imagens da dourada temporada que terminou em dezembro.

Além de ter atualizado o palmarés, o Ninho do Urubu tem também imagens de momentos como os festejos da conquista da Libertadores e do Campeonato, de Gabigol a festejar um golo na final frente ao River Plate e, claro, do treinador Jorge Jesus.

Veja as imagens partilhadas pelo Flamengo: