O defesa do Grémio, Erick Noriega, não conseguiu suster as lágrimas depois de ter cometido dois penáltis no dérbi de Porto Alegre com o Internacional, da 24.ª jornada do Brasileirão.

O internacional peruano começou por derrubar Bernabei [15m] e desviou com a mão um cruzamento do ex-Sporting, Bruno Tabata, no interior da sua grande área [45+2m].

Alan Patrick converteu os dois penáltis e Noriega não evitou as lágrimas pelo infortúnio.

O capitão Marcos Rocha e o experiente Willian apressaram-se a dar força ao companheiro de equipa, num momento sempre delicado.