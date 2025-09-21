Internacional
VÍDEO: jogador chora depois de ter cometido dois penáltis num dérbi
Noriega vive noite difícil no Internacional-Grémio a contar para o campeonato brasileiro
O defesa do Grémio, Erick Noriega, não conseguiu suster as lágrimas depois de ter cometido dois penáltis no dérbi de Porto Alegre com o Internacional, da 24.ª jornada do Brasileirão.
O internacional peruano começou por derrubar Bernabei [15m] e desviou com a mão um cruzamento do ex-Sporting, Bruno Tabata, no interior da sua grande área [45+2m].
Alan Patrick converteu os dois penáltis e Noriega não evitou as lágrimas pelo infortúnio.
O capitão Marcos Rocha e o experiente Willian apressaram-se a dar força ao companheiro de equipa, num momento sempre delicado.
