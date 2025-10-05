Internacional
Há 31 min
VÍDEO: jogador dá soco em adversário por ter sido alvo de insultos racistas
Episódio aconteceu no Brasil, num jogo da Taça da Federação Paranaense de Futebol
O encontro entre o Nacional do Paraná e o Batel, a contar para a Taça da Federação Paranaense de Futebol, ficou marcado por um episódio de violência racial e física.
O capitão do Nacional, PV, agrediu, com um soco, um adversário, depois de, alegadamente, ter sido alvo de insultos racistas.
O episódio levou o árbitro a acionar o protocolo antirracismo, depois de ter sido avisado pelo jogador do Nacional.
Veja o momento:
