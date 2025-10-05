O encontro entre o Nacional do Paraná e o Batel, a contar para a Taça da Federação Paranaense de Futebol, ficou marcado por um episódio de violência racial e física.

O capitão do Nacional, PV, agrediu, com um soco, um adversário, depois de, alegadamente, ter sido alvo de insultos racistas.

O episódio levou o árbitro a acionar o protocolo antirracismo, depois de ter sido avisado pelo jogador do Nacional.

Veja o momento:

