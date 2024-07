O jogador do Internacional, Renê, foi transportado ao hospital na sequência de um choque de cabeças com o jogador do Vasco, Roberto Rojas, durante a primeira parte do duelo da 15.ª jornada do Brasileirão, disputado na noite deste domingo.

Aos 39 minutos de jogo, após um canto a favor do Vasco, Renê cortou a bola de cabeça para fora da área defensiva do Internacional e chocou com violência com Rojas. Ambos ficaram estatelados no relvado e, de imediato, colegas de ambos, das duas equipas, gesticularam para solicitar a chegada das equipas médicas.

Se Rojas recuperou, colocando uma touca, Renê precisou de deixar o terreno de jogo, de maca, saindo entretanto de ambulância para ser transportado ao hospital próximo do Beira-Rio.

Renê deixou o relvado já consciente, apenas com um corte na cabeça.