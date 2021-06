Lucas Lima, jogador de Abel Ferreira no Palmeiras, está envolvido em polémica no Brasil.

Enquanto a pandemia ganha força no país, piorando com os casos consecutivos de Covid-19 envolvendo participantes da Copa América, o jogador do Palmeiras foi apanhado por adeptos numa festa clandestina, sem máscara.

Os elementos das claques do Palmeiras, no momento em que se depararam com a presença do jogador, não hesitaram em chamá-lo à atenção, exigindo ainda que o jogador saísse do clube. Ao ser ofendido por alguns palmeirenses, Lucas respondeu: «Eu errei, peço perdão».

Já na tarde desta sexta-feira, o clube de São Paulo anunciou em comunicado nas redes sociais que o jogador será afastado das atividades do clube por um período determinado pela equipa médica pelo não cumprimento das regras sanitárias.