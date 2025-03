Mais um ato racista no futebol. Desta vez, num jogo da Libertadores sub-20, entre Palmeiras e Cerro Porteño, do Paraguai. Durante o encontro realizado na madrugada desta sexta-feira, um adepto imitou um macaco na direção de Luighi enquanto este era substituído.

Depois do jogo, visivelmente afetado com a situação, Luighi não evitou as lágrimas. Confrontou o jornalista que conduzia a flash interview do jogo: «Não me vai perguntar sobre o racismo, pois não? Até quando a gente vai passar isso?», indagou o avançado.

O clube brasileiro venceu o confronto por 3-0. Em nota oficial, o clube manifestou apoio ao jogador e disse que vai até as «últimas instâncias» para punir os responsáveis.

O Ministério do Desporto brasileiro manifestou a sua «profunda indignação e repúdio aos atos de racismo sofridos pelos jogadores do Palmeiras Sub-20», em comunicado oficial.