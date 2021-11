O Internacional vencia o Athletico Paranaense por 2-1, em jogo do Brasileirão, quando, já nos minutos finais, Maurício aproveitou o espaço livre e deu vários toques seguidos na bola, mostrando bons recursos técnicos.

Ora, o árbitro da partida não gostou da atitude do jogador e puniu-o com cartão amarelo. No relatório, escreveu que decidiu admoestar o jogador por entender que este atuou «de maneira a mostrar desrespeito ao jogo».

Veja o vídeo do momento: