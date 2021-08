O Flamengo venceu os paraguaios do Olimpia na primeira mão dos quartos de final da Taça Libertadores, mas o jogo ficou marcador pelos insultos racistas de que vários jogadores da equipa brasileira foram alvo.

Em vários momentos do jogo, ouviram-se das bancadas gritos de «macaco» dirigidos aos jogadores do Mengão, algo que Renato Gaúcho, treinador do Flamengo, lamentou no final do encontro.

«Infelizmente tem acontecido no mundo este tipo de injúria racial. Cobrei muito do quarto árbitro, do delegado do jogo e comunicámos à nossa direção. Eles vão tomar as devidas providências», começou por dizer.

«É uma situação que choca e entristece. É uma coisa muito triste, que acontece não só no Brasil, mas no mundo todo. Nós, profissionais, temos a oportunidade de falar e nos manifestar e é importante cobrar isso para que as autoridades possam tomar uma atitude», completou.

Veja nos vídeos abaixo dois dos momentos dos insultos racistas: