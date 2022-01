John Textor foi recebido em festa pelos adeptos do Botafogo na chegada ao Rio de Janeiro.



Cerca de uma centena de apoiantes do Fogão esperaram o norte-americano no aeroporto de Santos Dumont. O motivo? O empresário está no Brasil para fechar a compra da Sociedade Anónima do histórico clube da Estrela Solitária.



«A chegada [de Textor] é o resultado de um longo período de negociações. Ainda faltam detalhes finai, mas esperamos finalizar isso nas próximas horas para assinar a oferta. O clube tem seus órgãos que são soberanos. (...) Textor mostra-se muito entusiasmado com o calor dos adeptos e a interação nas redes sociais. Ele mostra vontade de fazer um grande trabalho no Botafogo. Ele disse que gostaria de ter um clube tradicional, com adeptos, e quer fazer história no futebol brasileiro», disse ao «Lance» André Chame, porta-voz do clube.

Lembre-se que no ano passado John Textor celebrou um acordo com José António dos Santos para a aquisição de 25 por cento das participações da SAD. No entanto, a Direção do Benfica «chumbou» o negócio no início da Operação «Cartão Vermelho» que envolveu o então o presidente Luís Filipe Vieira e José António dos Santos, conhecido como «Rei dos Frangos». Ambos foram detidos por suspeitas de burla qualificada ao Fundo de Resolução, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.



Assim que sucedeu a Vieira até ao processo eleitoral, Rui Costa considerou que a o timing não era «oportuno», acrescentando que a decisão de ouvir o norte-americano seria responsabilidade de quem vencesse as eleições. Fê-lo mais tarde, mas não ficaram previstas novas reuniões entre o Benfica e Textor.



Pelo meio, refira-se que o empresário tornou-se investidor do Crystal Palace.