Jorge Jesus não esteve no banco, mas esteve a ver o Flamengo-Volta Redonda e, apanhado pela Fox Sports Brasil, as imagens do treinador no camarote tornaram-se virais. Porquê? É que elas mostram o técnico português quase a adormecer durante a partida da última madrugada. Ainda com jet lag, mister?

As imagens da Fox Sports.