O antigo guarda-redes brasileiro Júlio César bebia na época de glória com José Mourinho no Inter e fazia até festas até às «seis horas da manhã». A confissão, em jeito de brincadeira, foi feita pela mulher, Susana Werner, numa conversa na rede social Instagram com a apresentadora e cantora Kelly Key.

Júlio César começou por recordar que, nessa temporada, 2009/2010, a da conquista da Liga dos Campeões pelo clube italiano, enfrentava Mourinho quando este chamava os jogadores à atenção à sua medida.

«Num grupo há 25 jogadores, cada um reage de uma maneira e às vezes há que dar um puxão de orelhas, ser mais rigoroso. Há outros que só com a conversa é que se consegue tirar o melhor deles. Eu sou mais emocional que racional. Então quando o Mourinho vinha, eu enfrentava-o. Pensava: “ou o enfrento, ou vou chegar dentro de campo e não vou render”. E serviu, foi um ano maravilhoso e somos muito amigos», afirmou Júlio César.

Segundos mais tarde, Kelly Key questionou se Júlio César já tinha tido algum tipo de crise durante a carreira e foi a mulher do ex-jogador do Benfica a falar.

«Nessa época ele bebia muito. Fazia as “festas” em casa com os amigos. “Festas” sem mulher, só com os amigos», atirou, tendo depois complemento nas palavras de Júlio César: «Coca-cola, guaraná, qual o jogador que não gosta de refrigerante?», afirmou o brasileiro. Susana completou. «Seis horas da manhã, ele ainda estava (faz sinal de que bebe)».