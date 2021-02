O futebolista brasileiro Lucas Veríssimo, de 25 anos, despediu-se esta terça-feira do Santos, com uma visita conjunta com a família ao Centro de Treinos Rei Pelé, antes de reforçar o Benfica.

No adeus ao clube antes de nova etapa, no futebol europeu, nos encarnados, Lucas Veríssimo espelhou a nostalgia pelo que viveu no «Peixe».

«É difícil de colocar em palavras tudo o que vivi aqui dentro. Dei o meu máximo com esta camisola», referiu.

O defesa central, já inscrito pelo Benfica na lista para a UEFA, recebeu uma placa, com as palavras: «Lucas Veríssimo, foram cinco anos a vestir a camisola do Santos, com 188 jogos marcaste o teu nome na história e, literalmente, como diz o hino, deste o sangue com amor para defender as cores do clube. Obrigado pela raça, luta, entrega e determinação, por defender o Santos com tanta garra dentro e fora do campo, sendo um jogador decisivo. Temos muito orgulho da sua trajetória do Santos. Desejamos muito sucesso nessa nova etapa e as portas da sua casa estarão sempre abertas».