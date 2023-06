Sortes distintas para os treinadores portugueses na Taça do Brasil.



O Botafogo esteve perto de dar a volta à eliminatória frente ao Athletico Paranaense. Depois de uma derrota por 3-2 na primeira mão, o conjunto orientado por Luís Castro deixou tudo empatado aos 17 minutos graças a um golo de Tiquinho Soares.



O resultado não sofreu mais alterações até final e o vencedor da eliminatória foi decidido através da marcação de penáltis. O guarda-redes Bento travou duas grandes penalidades, de Tiquinho e Tche Tche, e foi o herói do Furacão que assim avança para os quartos de final.



Quem também se despediu da competição foi Pepa. O Cruzeiro, que tinha empatado em Porto Alegre (1-1), perdeu na receção ao Grémio por 1-0. Um golo de Villasanti foi o suficiente para afastar a Raposa da prova.



Por sua vez, o Palmeiras perdeu por 1-0 na visita a Fortaleza, mas seguiu em frente, em virtude da vantagem de 3-1 conseguida na primeira mão. Já o Bahia, de Renato Paiva, derrotou o Santos no desempate por penáltis (4-3) após 1-1 no fim do tempo regulamentar.