É uma daquelas celebrações de golo diferentes, podendo mesmo ser intrigante. John Kennedy, do Fluminense marcou um grande golo, este domingo, frente ao Coritiba. Na altura, fazendo o 2-0 no Maracanã.

No momento de festejar, o avançado, de 21 anos, deitou-se no chão e colocou as mãos na nuca.

Explicação: estava a imitar o assalto de que foi alvo Fred, na passada quinta-feira. O antigo internacional brasileiro estava a chegar a casa, na zona de Ipanema, no Rio de Janeiro, quando foi assaltado à mão armada.

As câmaras de videovigilância captaram o momento em que os ladrões obrigaram o antigo jogador do Fluminense a deitar-se no chão, com as mãos na nuca, tendo levado o seu carro.

Fred escapou ileso e a polícia do Rio de Janeiro, entretanto, conseguiu recuperar a viatura, um Mercedes GLE 400, este sábado.

