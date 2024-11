Situação caricata no Fluminense-Grémio, jogo da 32.º jornada do Brasileirão, que terminou empatado a dois golos, na última madrugada. Marcelo ia entrar em campo aos 90 minutos, encaminhou-se mesmo para a linha lateral, mas Mano Menezes não gostou das palavras que o lateral-esquerdo lhe dirigiu e resolver mudar a substituição.

O ex-Real Madrid iria entrar para o lugar de Lima, o treinador já lhe dava as últimas indicações, contudo, o lateral teve um comentário que não agradou a Mano Menezes, que rapidamente ordenou que Marcelo regressasse ao banco. John Kennedy foi então chamado para ir a jogo.

O Fluminense vencia por 2-1 no Maracanã, mas ainda sofreu o golo do empate nos descontos, com o penálti convertido por Reinaldo (90+9m).

Após a partida, Mano Menezes assumiu que não gostou do comentário de Marcelo, daí ter trocado a substituição.

«Eu ia colocar Marcelo naquela hora, mas ouvi uma coisa que não gostei e mudei de ideias. (...) Não é fácil entrar naquela hora do jogo, sabem disso, é para fechar o jogo. Ele, aliás, não estava a entrar para resolver problema nenhum, estava a entrar para manter aquilo que já tínhamos. E faltava dois, três minutos para acabar o jogo», disse o técnico do Fluminense, em conferência de imprensa.

«Naquela hora, quando entras, entras para fechar o jogo. Dizes isso a qualquer jogador, quando o vais colocar nos minutos finais. O jogador sabe disso. Mas esta questão nós vamos resolver internamente. Obrigado.