O Brasil voltou a marcar passo na qualificação para o Mundial 2026: depois do empate a um golo na Venezuela, a «canarinha» também não foi além do mesmo resultado na última madrugada, em Salvador da Bahia, diante do Uruguai.

A equipa de Marcelo Bielsa esteve recuada no terreno e conseguiu adiantar-se no início da segunda parte, aos 55 minutos, com um remate colocado de Fede Valverde, após passe de Maxi Araújo, ala do Sporting que foi titular (saiu aos 81 minutos). Já Franco Israel, ficou-se pelo banco de suplentes.

A resposta do Brasil não tardou, isto porque foram precisos apenas sete minutos para que Gerson devolvesse a igualdade, com um remate de primeira, de fora da área.

Ao fim de 12 jornadas, o Uruguai mantém-se na segunda posição, agora com 20 pontos, a cinco da Argentina, que venceu o Peru (10.º, com sete). Já o Brasil, está na quinta posição, com 18 pontos.

O Equador subiu ao terceiro lugar (19 pontos), ao surpreender com uma vitória por 1-0 na Colômbia, que caiu para o quarto posto, também com 19 pontos.

Enner Valencia adiantou os equatorianos aos sete minutos e a equipa aguentou a vantagem, apesar de ter jogado com dez a partir dos 34 minutos, face à expulsão de Pero Hincapié. John Mercado, do AVS, foi lançado em tempo de descontos.

Já o Paraguai, sexto classificado, com 17 pontos, manteve os quatro de avanço sobre a Bolívia, que se isolou no sétimo, de acesso ao play-off, depois de empatarem a dois golos em El Alto.

A Bolívia tem mais um ponto do que a Venezuela, que foi derrotada por 4-2 pelos Chile, que assim saltou do 10.º e último posto para o nono, com nove pontos, mantendo-se na corrida ao play-off.