Neymar, capitão do Santos, foi bastante criticado depois de um gesto à saída do relvado, após a derrota por 3-2 frente ao Fluminense, este domingo. O jogador brasileiro saiu de campo com os dedos indicadores nas orelhas, ação que foi interpretada pelos adeptos como um ignorar dos assobios e críticas que vinham das bancadas.

Neymar, entretanto, recorreu às redes sociais para defender-se das críticas, afirmando que apenas estava a coçar as orelhas e nada tinha a ver com os assobios dos adeptos santistas. O internacional canarinho admitiu ainda estar cansado das constantes críticas dos adeptos.

«Chegou o dia em que eu tenho de explicar uma coçada na orelha! Sinceramente, estão a "pegar" pesado demais e a ultrapassar limites … é triste demais ter de conviver com isto! Não há ser humano que aguente», escreveu o jogar brasileiro.

Este acontecimento surge na sequência de momentos conturbados entre o camisola 10 do Santos e os adeptos. Neymar tem sido criticado pelas exibições e maus resultados da equipa, tendo mesmo entrado em discussões com um adepto no encontro anterior do Santos, na derrota frente ao Recoleta, para a Taça Sul-Americana.

O Santos somou a quinta derrota da temporada no campeonato brasileiro, desta feita por 3-2, na receção ao Fluminense. Os golos da equipa da casa foram marcados por Gabigol e Barreal, enquanto Savarino, Castillo e John Kennedy deram a vitória aos tricolores.

O Santos volta a entrar em campo esta quarta-feira, dia 22, para enfrentar o Coritiba, num jogo a contar para os 16 avos de final da Taça do Brasil.

