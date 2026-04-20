VÍDEO: Neymar é criticado, sai a tapar os ouvidos e diz que só coçou as orelhas
Tudo aconteceu após nova derrota do Santos. Brasileiro afirma que «não há ser humano que aguente» tantas críticas
Neymar, capitão do Santos, foi bastante criticado depois de um gesto à saída do relvado, após a derrota por 3-2 frente ao Fluminense, este domingo. O jogador brasileiro saiu de campo com os dedos indicadores nas orelhas, ação que foi interpretada pelos adeptos como um ignorar dos assobios e críticas que vinham das bancadas.
Neymar, entretanto, recorreu às redes sociais para defender-se das críticas, afirmando que apenas estava a coçar as orelhas e nada tinha a ver com os assobios dos adeptos santistas. O internacional canarinho admitiu ainda estar cansado das constantes críticas dos adeptos.
«Chegou o dia em que eu tenho de explicar uma coçada na orelha! Sinceramente, estão a "pegar" pesado demais e a ultrapassar limites … é triste demais ter de conviver com isto! Não há ser humano que aguente», escreveu o jogar brasileiro.
Este acontecimento surge na sequência de momentos conturbados entre o camisola 10 do Santos e os adeptos. Neymar tem sido criticado pelas exibições e maus resultados da equipa, tendo mesmo entrado em discussões com um adepto no encontro anterior do Santos, na derrota frente ao Recoleta, para a Taça Sul-Americana.
O Santos somou a quinta derrota da temporada no campeonato brasileiro, desta feita por 3-2, na receção ao Fluminense. Os golos da equipa da casa foram marcados por Gabigol e Barreal, enquanto Savarino, Castillo e John Kennedy deram a vitória aos tricolores.
O Santos volta a entrar em campo esta quarta-feira, dia 22, para enfrentar o Coritiba, num jogo a contar para os 16 avos de final da Taça do Brasil.