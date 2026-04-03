O Santos bateu o Remo por 2-0, em jogo a contar para a nona jornada do Brasileirão. Neymar viu cartão amarelo e falha a deslocação ao Flamengo de Leonardo Jardim.

Depois do empate diante do Cruzeiro, o Santos apresentou-se de cara lavada diante do último classificado. Aos 40 minutos, Neymar descobriu Thaciano com um belo passe a sobrevoar a defesa adversária e o avançado abriu o marcador.

Já com o resultado em 2-0 depois do golo de Moisés aos 82 minutos, Neymar sofreu uma falta e viu amarelo pela reação. O internacional brasileiro não gostou da falta cometida por Diego Hernandez e os jogadores entraram numa discussão acesa. Este cartão amarelo faz com que Neymar falhe a deslocação ao Maracanã no jogo diante do Flamengo de Leonardo Jardim.

Ora veja:

Com esta vitória, o Santos é 13.º classificado, com dez pontos. O Remo, por sua vez, mantém-se no último lugar, com seis pontos.