À quarta aparição no regresso ao Santos, Neymar estreou-se a marcar, abrindo caminho ao triunfo da equipa orientada pelo português, Pedro Caixinha, frente ao Água Santa (3-1), para o Campeonato Paulista.

O internacional brasileiro desfez o nulo ao minuto 14, na conversão de um penálti, levando o Vila Belmiro ao delírio.

«Estou feliz pelo jogo de hoje, não só o meu, mas da equipa também. Estão todos de parabéns. Estou feliz por ter feito o primeiro golo no regresso. Estava ansioso por marcar, por fazer golos, que queria dedicar aos adeptos e à minha família», partilhou Neymar, após o jogo.

«Penálti é treino, sei que podem ser momentos importantes, e no terceiro golo tentei marcar. Não deu e fiz a assistência para o Gui», completou o camisola 10 do Santos.

Até ao intervalo, Thaciano ampliou a vantagem do Santos, que Netinho repôs na margem mínima ao minuto 43. O resultado ficou selado aos 70 minutos com um golo de Guilherme, assistido por Neymar.

O triunfo permite ao Santos assumir a liderança do Grupo B do Paulistão, com 12 pontos, mais um do que o Guarani, que perdeu com o São Bernardo (1-0).