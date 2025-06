O Botafogo de Renato Paiva venceu este domingo o Santos, por 1-0, num jogo que ficou marcado pela expulsão de Neymar.

A disputar a 11.ª jornada do campeonato brasileiro, o Botafogo triunfou com golo solitário de Artur, aos 86 minutos.

Neymar deixou o Santos reduzido a 10 unidades aos 76 minutos, depois de marcar um golo… com a mão, após assistência do ex-Benfica Rollheiser. O craque brasileiro já tinha um amarelo e o árbitro não perdoou.

Com este resultado, Renato Paiva soma a sétima vitória em 10 jogos, num jogo em que não contou com Igor Jesus e Cuiabano. O Botafogo está atualmente em oitavo lugar, com 15 pontos. O Santos segue em 18.º, com oito.

No outro jogo da noite, o Grémio bateu o Juventude, por 2-0.

Braithwaite, de grande penalidade (14m), e Cristian Olivera (38m) marcaram os golos da partida.

No que toca à classificação, o Grémio segue em 11.º lugar, com 15 pontos. O Juventude está em penúltimo, com oito.

O Sport Recife – comandado por António Oliveira – voltou a perder, desta feita na visita ao Mirassol (1-0).