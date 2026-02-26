Neymar marcou o primeiro golo em 2026 e imitiou Vinicius Júnior na hora do festejo.

No segundo jogo este ano, o internacional brasileiro abriu o marcador, no Santos-Vasco da Gama, com um remate colocado aos 25 minutos.

O ex-Barcelona e PSG festejou junto da bandeirola de canto, com uma dança muito semelhante àquela que Vinicius protagonizou frente ao Benfica, quer na Luz, quer no Bernabéu. Além disso, Neymar colocou o indicador junto aos lábios, num claro sinal de que queria calar algumas bocas.

