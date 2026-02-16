Neymar já recuperou da lesão no joelho e estreou-se na competição em 2026 na última madrugada, na goleada do Santos sobre o Velo Clube (6-0), no Paulistão.

Lançado na segunda parte, o internacional brasileiro sofreu uma entrada «assassina» quando o Santos já vencia por 4-0 e não escondeu a frustração. Islan entrou de carrinho sobre Neymar, que ficou deitado no relvado, com muitas queixas. Já após a partida, o camisola 10 do Santos foi tirar justificações com o adversário.

Felizmente para Neymar, que ainda ambiciona estar presente no Mundial, tudo não passou de um susto.

